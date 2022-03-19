F.Bahçe’de Osayi merakı

FENERBAHÇE'DE sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel'in geleceği ile ilgili yeni teknik direktörün beklenmesine karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim, Osayi için şu aşamada hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmuyor. Kararı yeni teknik adama bırakacak olan kurmaylar olumsuz karar halinde gelen teklifleri değerlendirecek. 24 yaşındaki futbolcunun Kanarya ile 2025 Haziran sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor.

MURİÇ TÜRKİYE'Yİ ÖZLEMİŞ

LAZİO'DAN Mallorca'ya kiralık olarak giden F.Bahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muriç, "Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı. Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. Bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum" dedi.