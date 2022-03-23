Fenerbahçe’de Özil ayrılıyor

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, bir türlü istenilen performansı yakalayamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen tecrübeli futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Gündeme düşen iddialara göre, MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sarılacivertli yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor. Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı. Sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini ve yolların ayrılması gerektiğini vurguluyor.