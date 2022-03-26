Fenerbahçe fena karıştı

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan üst üste zaferlerle moraller yerine gelirken, önceki gün alınan karar gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada takımın kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı kaldıkları öğrenildi. Mesut Özil'in Konyaspor maçında oyundan alınacağını öğrenince büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, Ozan'ın da İsmail Kartal'a ben bu takımda direkt oynamalıyım dediği bilgisine ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından Kartal'ın raporunu başkana sunduğu ve kadro dışı bırakılma kararının alındığı belirtildi. Alınan bilgilere göre iki yıldızın geri dönebilmesi için Kartal'ın onayından geçmeleri gerekiyor. Ancak, geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Mesut'un takımdan ayrılması bekleniyor.



GÖZ DAĞI VERDİLER

Öte yandan önümüzdeki günlerde başka kadro dışı kararlar alınabileceği iddia edildi. Bu isimlerin ise geçtiğimiz günlerde kulüp doktorlarıyla tartışma yaşayan ve özür dilemeyen Enner Valencia ile gece hayatıyla gündeme gelen Jose Sosa olduğu öğrenildi. Yönetimin kararlarının arkasında yatan gerçeğin ise diğer oyunculara 'Mesut gidiyorsa siz de dikkat edin' mesajı olduğu belirtildi.



İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

FENERBAHÇE'DE Ozan Tufan ile birlikte sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Mesut Özil ilk kez konuştu. Mesut Özil'in yakın çevresine, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte de antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' dediler. Kadro dışı kararından haberim yoktu." ifadelerini kullandı. Öte yandan Özil ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Yaşananların ardından ayrılığı kafasına koyan yıldız oyuncunun menajerine talimat verdiği ve ABD'de kendine takım bulmasını istediği ortaya çıktı.



ÖZİL GÜNDEME OTURDU

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadro dışı bırakma kararı Avrupa basınında geniş yankı buldu. Alman Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Özil'in kadro dışı kalmasını, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu. İngiliz basınından Mirror Fenerbahçe'nin kararını,"Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile takım arkadaşı Ozan kadro dışı bırakıldı." sözleriyle okuyucularına aktardı. Mesut Özil'den Arsenal'in eski yıldızı olarak bahseden The Sun, "Mesut son maçtaki 'sözlü tartışma' sonrası Fenerbahçe kadrosundan atıldı" ifadeleri ile okurlarına gelişmeleri aktardı.