Fenerbahçe çift koldan

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkış ve oynadığı futbolla adından söz ettiren ve şimdiden gelecek sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarılacivertliler, sezon başından beri sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesi için yönünü kuzeye çevirdi. FIFA ve UEFA'nın aldığı Rusya ve Ukrayna'daki yabancı oyuncuların transferine 7 Nisan'a kadar izin vermesi sonrası harekete geçen yönetim iki ismi gözüne kestirdi. Kanarya Shakhtar Donetsk forması giyen Ismaily Gonçalves dos Santos'u İstanbul'a davet etti. 2013 yılından beri Ukrayna ekibinde forma giyen Sambacı'nın savaş nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. şuan Romanya'da bulunan 32 yaşındaki başarılı savunmacının önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi de bekleniyor.

AYRTON LUCAS SAKATLANDI

Sarı-lacivertliler, Ismaily'nin dışında Spartak Moskova forması giyen Ayrton Lucas konusunda da önemli adımlar attı. Oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdüren kurmaylar imza aşamasına geldi. Ancak son dakika pürüzü nedeniyle öncelik Ismaily'ye verildi. Rusya'da ligler devam ederken Lucas, son oynanan maçta sakatlık yaşadı. Kurmaylar gelişme üzerine görüşmeleri durdurdu. Kanarya'nın oyuncudan haber beklediği öğrenildi.

SAMATTA PİYANGOSU

FENERBAHÇE'NİN başına Ally Samatta'da talih kuşu kondu. İngiliz basını, Aston Villa'nın eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istediğini yazdı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Ally Samatta'nın, Tanzanya Milli Takımı'ndaki performansının etkileyici olduğu ve bir şans daha verilmesi halinde başarılı olabileceği belirtildi. Samatta, İstanbul ekibinde beklenen performansı gösteremeyince sezon başında Belçika'nın Antwerp takımına kiralandı. Samatta, Royal Antwerp'te bu sezon 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

MESUT'A DESTEK

FENERBAHÇE'DE sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı. Alınan bu karar büyük ses getirirken Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve İsmail Kartal'a tepki gösterdi, Özil'e ise destek çıktı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye Arsenal'den ücretinde indirim yaparak geldiğini hatırlatan sarı-lacivert renklere gönül veren futbolseverler, #SeninleyizÖzil etiketini tt listesine üst sıralardan soktu. Paylaşımlarda en dikkat çekeni ise,"Kaliteyi kaldıramadılar" oldu.

OZAN İÇİN GÖZLER ADA'DA

FENERBAHÇE'DE flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için gözler transfere çevrildi. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan Ozan, devre arasında geçici olarak Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon Euro'luk bir bonservis elde edecek. Premier Lig'de bitime 8 hafta kala bir maçı eksik olan Watford, 22 puanla 18. sırada küme düşme hattında bulunuyor. Ada basınına göre Watford düşme adaylarından biri. 20 takımlı Premier Lig'de Watford'un düşmemek için en azından ligi 17. sırada bitirmesi gerekecek