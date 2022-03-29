Kovac bombası

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Fenerbahçe'de takımın başında kimin olacağı sorusu hala belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürürken bomba bir iddia gündeme geldi.

KOVAC İLE GÖRÜŞECEK

Son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw ile görüşme yapıldığı bilinirken, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir araya geldiği iddiaları kafaları karıştırdı. Koç'un sürprizleri sevmesi nedeniyle asıl hedefinin Löw değil Niko Kovac olduğu öne sürüldü. Ali Koç'un Hırvat teknik adamlara ilgisinin olduğu bilinirken, daha önce kendisi Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Daliç ile anlaştıklarını, ancak suya düştüğünü söylemişti. Koç'un Şuker ile Kovac hakkında konuştuğu sızan haberler arasında. Koç'un Kovac ile de bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

PEREİRA HEDEFTE

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'nın Corinthians ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Pereira'nın takımı Paulista Kupası Play-Off yarı finalinde Sao Paulo 2-1' yenildi. Müsabaka sonrası Portekizli hocaya yoğun eleştiriler geldi.

KALEYE ERTUĞRUL TAŞKIRAN İDDİASI

GELECEK sezon kaleci Berke Özer ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi. Bilindiği üzere, Ertuğrul Taşkıran 2005 yılında Kartalspor altyapısından sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. İlk olarak Fenerbahçe U21 ile maça çıkan Taşkıran 2011 yılında Samsunspor, 2012 yılında Kayserispor, 2014 yılında Sivasspor'a kiralandı. Tecrübeli kaleci 2017 yılında 400 bin Euro bonservis bedeliyle TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu. Boluspor'da sadece 6 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki kaleci 2018 yılında Konyaspor'a, 2020 yılında ise yeşil-beyazlı takımdan Kasımpaşa kulübüne bedelsiz olarak transfer oldu.