Mesut piyangosu

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı diyalogdan sonra yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e talip çıktı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin, dünyaca ünlü yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü. TEAMtalk sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, yıldız oyuncu Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi.

YAKIN ARKADAŞLAR

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili, "İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak" ifadelerini kullanmıştı. Mesut Özil ile uzun zamandır yakın arkadaş Ilıcalı, başarılı oyuncunun F.Bahçe'ye transfer olmasında da etkili olmuştu. Kanarya ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.