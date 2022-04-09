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Haberler Fenerbahçe Jesus bombası

Jesus bombası

Portekiz'de yayın yapan A Bola Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Lizbon'da eski Benfica teknik direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığını duyurdu.

9.4.2022

Jesus bombası

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen F.Bahçe'de yönetim gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarına hız verdi. Portekiz'de yayın yapan A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Lizbon'da eski Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığını duyurdu. Haberde Ali Koç'un Portekizli Jorge Jesus'a neredeyse her istediğini sunan güçlü bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin 2015'ten beri Jorge Jesus'a ilgisi bulunduğu hatırlatılırken tecrübeli teknik adamın Kanarya'nın yeni teknik patronu olması sürpriz sayılmayacak.

MAYIS'TA KARAR VERECEK
Jesus'un bu görüşmeyle ilgili kararını mayıs ayında vereceği kaydedildi. 67 yaşındaki teknik adam 28 Aralık 2021'den beri takım çalıştırmazken en son bir Suudi kulubüyle 10 milyon Euro maaş için anlaştığı iddia edilmişti. Tecrübeli hoca Fenerbahçe'den de bu parayı isterse, Koç bu ihtimali rafa kaldıracak. F.Bahçe Başkanı'nın bu anlaşmayı sonlandırıp hemen transfer için gaza basacağı gelen haberler arasında.

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