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Haberler Fenerbahçe Kartal ile uçuşa geçti

Kartal ile uçuşa geçti

18.4.2022

Kartal ile uçuşa geçti

Göztepe'yi 2-0 mağlup eden ve teknik direktör İsmail Kartal ile müthiş bir ivme kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 5 maça taşıdı. Vitoria Pereira ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Kartal, Kanarya ile ligde çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti, en çok puan toplayan takım oldu. Taraftarlar da Göztepe maçında Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlara, tecrübeli hoca da alkışlarla karşılık verdi. 43 bine yakın taraftarın tek ses İsmail Kartal tezahüratı sonrası duygulandı ve soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı.

PELKAS'TAN KÖTÜ HABER
GÖZTEPE maçında sakatlanan ve ağlayarak kenara gelen Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi. Oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Pelkas'ın çekilen Mr sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine başlanmiştır" denildi.

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