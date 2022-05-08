Divan Kurulu’nda gerginlik yaşandı

Fenerbahçe'nin Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında Vefa Küçük ile ilgili söylenen sözler sonrası gerginlik yaşandı. Kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı. Daha sonra Vefa Küçük, yaşananlar üzerine açıklama yaptı. Vefa Küçük konuşmasında "Fenerbahçe için maddi, manevi elinden geleni yapan Vefa Küçük'e kimse dil uzatamaz. Bize leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Vefa Küçük'e dil uzatan, sizlerin tepkisiyle bu salondan kaça kaça gider ve kaça kaça gitti. Şerefsiz birinin çıkıp şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen bu açıklamalarını yok sayıyorum" derken daha sonra gelen tepkiler üzerine o ifadesini geri aldığını belirtti.

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