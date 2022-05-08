  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik yaşandı

Divan Kurulu’nda gerginlik yaşandı

8.5.2022

Divan Kurulu’nda gerginlik yaşandı
Fenerbahçe'nin Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında Vefa Küçük ile ilgili söylenen sözler sonrası gerginlik yaşandı. Kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı. Daha sonra Vefa Küçük, yaşananlar üzerine açıklama yaptı. Vefa Küçük konuşmasında "Fenerbahçe için maddi, manevi elinden geleni yapan Vefa Küçük'e kimse dil uzatamaz. Bize leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Vefa Küçük'e dil uzatan, sizlerin tepkisiyle bu salondan kaça kaça gider ve kaça kaça gitti. Şerefsiz birinin çıkıp şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen bu açıklamalarını yok sayıyorum" derken daha sonra gelen tepkiler üzerine o ifadesini geri aldığını belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA