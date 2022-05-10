2. Jesus seferi

Fenerbahçe'de camia gelecek sezonun patronunu bekliyor. Yönetim, şartların uyması halinde takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı. Ancak gelecek sezonun harcama limitleri ve Finansal Fair-Play'deki belirsizlik görüşmelerin sonuca ulaşmasını geciktiriyor.

YILLIK 7 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç uzun süre Joachim Löw'le görüşmüştü. Gerek Alman teknik direktör gerekse sarı-lacivertlilerin talepleri nedeniyle anlaşma bir türlü imzalanamamış ve Fenerbahçe'de ibre yaklaşık bir ay önce Jorge Jesus'a çevrilmişti. Koç, Nisan ayının sonunda Jorge Jesus'la bir araya geldi. Dev zirvede Portekiz Cumhurbaşkanı da yer aldı. Başkan Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus ile daha detaylı bir görüşme yapmak için bir kez daha Lizbon'a gitti. İlk görüşmenin ardından Brezilya'ya tatile giden ve Portekiz'e geri dönen Jesus da artık bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Jorge Jesus'un beklentisi, yardımcıları ile birlikte yıllık 7 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme. Sarı-lacivertliler, 67 yaşındaki teknik direktörün maaş talebini düşürmeye çalışarak anlaşma zemini arayacak. Açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

"BEN ŞAKLANBANLIK YAPANLARDAN OLMAM"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Fenerbahçe derbisi için Vodafone Park'a gittiği sırada taraftarlarla girdiği Ali Koç diyaloğu gündem yarattı. Beşiktaşlı bir taraftarın Başkan Çebi'nin bulunduğu otomobile yönelerek "Başkamın ne olur, Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine Çebi, "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" şeklinde yanıt vermesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. F.Bahçe taraftarları Çebi'nin bu sözlerine sert tepki gösterdi.