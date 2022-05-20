F.Bahçe atağa kalktı

Gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Takımın başına Jorge Jesus'u getirmek isteyen sarılacivertli kurmaylar, Portekizli hocanın belirlediği isimlerle de görüşmelere başladı. Jesus'un Salı günü İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atması beklenirken, deneyimli hocanın takımda eksik gördüğü bölgelere transfer yapılması için liste verdiği öğrenildi.

BARBOSA'YI İKNA ETTİLER

Yönetim bu liste dahilinde çalışmalara başlayarak Gabriel Barbosa, Lois Openda, Boubacar Kamara ve Sam Adekugbe için takımlarıyla görüşmelere başladı. Jesus'un Gabigol lakaplı Barbosa'yı ikna ettiği öğrenilirken, İstabul ekibinin de Flamengo'ya ilk teklifini ilettiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Hatayspor forması giyen Adekugbe için Güney ekibiyle temaslara başlayan kurmaylar oyuncuyu da ikna etti.

MERT HAKAN'A TALİP VAR

FENERBAHÇE'NİN önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş'a Rusya ekibi CSKA Moskova talip oldu. Özellikle son haftalardaki performansı ile beğenileri toplayan Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü'ne şartlarını sordu.

Öte yandan CSKA Moskova Başkan Evgeny Giner'in, Yusuf Yazıcı'nın yanıda takımda bir Türk oyuncu daha görmek istediği öğrenildi. CSKA Başkanının isteği üzerine sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rusya ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübü'ne teklif sundu. Mert'in bonservis bedelini soran yetkililer gelecek cevaba göre harekete geçecek. 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına da devam edecek.