Fenerbahçe farka koştu

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. 32. dakikada Rossi, ortasını yaptı. Serdar Dursun, etkili bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1. 57'de kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan, altıpasa doğru ortasını yaptı. Boş pozisyondaki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2. 75'te İrfan Can, topu penaltı noktasının gerisine taşıdıktan sonra sağ köşeye doğru yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu: 0-3. 77'de Mert Hakan topu penaltı noktasına çevirdi. Yeni Malatyaspor savunmasının hazırlıksız yakalandığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4. 89'da İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Valencia, altı pasta düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-5. F.Bahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

TOPU YÖNETİME ATTI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli camiaya veda etti. 5.5 aylık süre içerisinde camianın birleşmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan ve Sözleşmesinin sona erdiğinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, "Bundan sonra karar başkanımız ve yönetimimizin. Fenerbahçe'miz için de benim için hayırlısı olsun" dedi.

F.BAHÇE'DEN ÇILGIN PLAN

FENERBAHÇE'DE yönetim, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Prensipte anlaştığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Jesus'un eski eski öğrencisi, Paris Saint-Germain'le yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile de anlaşma sağladı. Avrupa'nın bir çok kulübünün de peşinde olduğu Di Maria'nın kariyerinde çok önemli bir yeri olan ve bağlarını hiç koparmadığı Jorge Jesus'la yeniden çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak yönetimin ardından Angel Di Maria ile bir araya geleceği öğrenildi.