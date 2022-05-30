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Haberler Fenerbahçe Fener’de rota Belotti

Fener’de rota Belotti

Yönetim, İtalyan golcünün transferi için çaba harcıyor

30.5.2022

Fener’de rota Belotti
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazanırken, öncelik golcü takviyesine verildi. Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşması beklenen sarı-lacivertlilerin ilk hedefi ise Torino'da forma giyen Andrea Belotti. Kanarya'nın gözdesi olan 28 yaşındaki İtalyan golcünün transferi için de şartlar olgunlaşmaya başladı. Torino ekibi sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncu için yeni bir hamle yapmayacağını açıkladı. Bonservis engeli olmayan oyuncunun da rotasını İstanbul'a çevirmesi bekleniyor. Bu arada Benficalı Seferovic'e de daha önce teklif götüren Kanarya, Zenit'ten ayrılan Artem Dzyuba'yı da alternatifler arasına ekledi. Belotti'nin transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Başkan Ali Koç, Seferovic ve Dzyuba isimleri üzerine yoğunlaşacak.
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