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Haberler Fenerbahçe Önce veda sonra imza

Önce veda sonra imza

Real Madrid’in veda törenine katılacak Marcelo’nun F.Bahçe’yi duyurması bekleniyor. İspanyol kulübünün tecrübeli yıldız için ses getirecek bir törene imza atacağı öğrenilirken, Kanarya'nın bu veda sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi

9.6.2022

Önce veda sonra imza

Fenerbahçe'nin günlerdir transfer listesinin ilk sırasında yer alan dünyaca ünlü oyuncu Brezilyalı Marcelo ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken İspanyol basınından AS futbolcuyla ilgili gelişmeleri duyurdu. Real Madrid ile yollarını ayıran oyuncu için kulübü tarafından özel bir veda teklif edildiği bildirildi. Ailesiyle birlikte kazandığı kupalarla poz vermesine ve taraftarlara veda etmesine izin verilecek olan Marcelo bu veda töreni sırasında ya da sonrasında yeni takımını açıklayacak.

Bu kulübün F.Bahçe olması beklenirken oyuncunun ülkesi Brezilya'nın takımlarıyla da temas halinde olduğu biliniyor. Sol beki Marcelo transferi ile çözecek Fenerbahçe, sağ tarafa da bir takviye yapacak. Teknik Direktör Jorge Jesus'un Nazım Sangare'yi yeterli görmediği Bright Osayi-Samuel ile rekabete girecek bir sağ bek alınmasını istediği kaydedildi.

EREN ELMALI LİSTEDE
Fenerbahçe sol bek konusunda Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı düşünüyor. Şampiyonluğa odaklanan başkan Ali Koç kısa sürede Jesus'un taleplerini yerine getirmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi astronomik teklifler gelmediği sürece oyuncu satmayı düşünmüyor.

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