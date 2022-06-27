Fener’den yerli harekatı

Fenerbahçe yerli havuzunu genişletebilmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, stoper ve kanat için seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim, Karagümrük forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor ile Alman ekibi Schalke'de top koşturan Ozan Kabak için bastırıyor.



EMRE MOR TAMAM

F.Bahçeli kurmayların, Emre Mor'un temsilcileriyle önceki akşam bir araya geldiği ve her konuda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Transferde imzaların atılması için Fenerbahçe'nin, Karagümrük'le bonservis konusunda el sıkışması bekleniyor. Fenerbahçe'nin, transferi 3 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay ile bitirmeyi planladığı, Karagümrük'ün altyapıdan istediği Efecan Mızrakçı'nın da takasta kullanılma ihtimali olduğu kaydedildi. F.Bahçe, Kim Min-Jae'nin satılması halinde Güney Koreli stoperin yerini G.Saray alt yapısından yetişen Ozan Kabak'la doldurmayı planlıyor. Abdülkerim Bardakçı'yı G.Saray'a kaptıran sarı-lacivertliler, bu transferle hem ezeli rakibinden rövanş almak hem de kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bonservisi Schalke 04'te bulunan milli stoper için temasların sıklaşması bekleniyor.



JORGE JESUS'A BAĞLI

Ozan, son olarak Premier League'de Norwich formasıyla 11 maça çıkabildi. Milli futbolcu için Jesus'un raporuna göre bir yol haritası izlenecek. Ancak Ozan 2 sene önce verdiği bir röportajda "F.Bahçe'de oynama ihtimalim hiç yok" demişti.

RAKİPLERE ÇALIM ATTI

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan milli futbolcuya ayrıca İtalya'dan Fiorentina ve Torino'nun da teklif yapacağı belirtilmişti. Beşiktaş'ın Emre Mor için Salih Uçan ile birlikte para önerdiği iddia edilmişti. Trabzonspor'un ise bir miktar para+Gervinho'yu teklif ettiği öne sürülmüştü. Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo'nun Gervinho'yu çok istediği bilinirken, yıldız ismin yıllık ücretinin fazla olması transferin önünü tıkamıştı.

VİNİCİUS SOUZA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

orta saha arayışlarını sürdüren ve bir süredir Vinicius Souza'nın peşinde olan Fenerbahçe'ye Belçika'dan kötü haber geldi. Bonservisi Belçika 2. Lig ekibi Lommel'de bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza'yı ikna eden sarı-lacivertliler, kulübüne de resmi teklifi yaptı ancak beklediği yanıtı alamadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay içeren bir paket sundu. Ancak Belçika ekibi olumsuz yanıt verdi. Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel, Souza için 9 milyon Euro talep ediyor.