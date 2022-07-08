Fenerbahçe dört koldan

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, sol bek transferi için Marcelo, Pezzella ve Welington için girişimlerini sürdürüyordu. ESPN Brezilya, önceki gece verdiği haberde Sao Paulo forması giyen Welington transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin, Brezilya ekibine yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiği bildirildi. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki savunmacıyla zaten prensip anlaşmasına varmıştı. Genç yıldızın bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe ile ilgili Brezilya'dan bir iddia da LANCE!'tan geldi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemde olan Botafogo'lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi. Erison forvette, İgor ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin forvet için düşündüğü isimlerin başında gelen Mariano Diaz, Real Madrid'den ayrılmaya karar vermişti. İspanyol devi, vergilerle senelik maliyeti 7.5 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Ancak Mariano, mümkün olduğunca teklif aldıktan sonra yeni takımına karar vermek istediği için Kanarya görüşmelerde ilerleme kaydetmemişti. Mariano, Real Madrid ile son senesine giren sözleşmesinden net 3.6 milyon Euro kazanıyordu. Getafe dışında teklif gelmeyen Dominikli oyuncunun 4 milyon Euro talebi olsa da bu rakamı düşürmesi muhtemel. Fenerbahçe yönetimi, Welington gibi Mariano'yu da Dinamo Kiev eşleştirmesine yetiştirmek için elinden geleni yapacak.