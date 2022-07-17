Ya Semedo ya Nino

FENERBAHÇE'DE Kim'in Rennes'e gitmesi, Tisserand, Lemos ve Caulker'ın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılmasının ardından, sarılacivertlilerin kadrosunda stoper olarak sadece Serdar Aziz ile Szalai kaldı. Transfer raporuna "doğrudan ilk 11 oynayacak bir stoper" yazan teknik direktör Jorge Jesus ise yönetimden Ruben Semedo ve Nino'dan birisinin transfer edilmesini istedi.

Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen 28 yaşındaki Portekizli stoper Semedo, daha önce menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti. Semedo, saha içindeki yetenekleriyle göz doldursa da saha dışı vukuatları yüzünden yönetimin çekincesi var. 28 yaşındaki futbolcu, Villarreal'de oynarken silahlı kavgaya karışmak, beyzbol sopasıyla adam yaralamak, tartıştığı birinin evini basıp alıkoymak ve tehdit gibi suçlamalar nedeniyle 3 kez göz altına alınmıştı. İspanyol ekibi sözleşmesini feshetmişti. Semedo'nun maliyeti uygun olsa da yönetimin çekinceleri de var.

ÖNCELİK BREZİLYALI'DA

FLUMİNENSE'DE forma giyen Nino, Jesus'un özellikle istediği isimlerden birisi. 25 yaşındaki oyuncunun transferi için F.Bahçe girişimlerini sıklaştırmış durumda. Brezilyalı yıldız stoperin ismi Semedo'ya göre daha ön planda.

TİSSERAND ÇİZME YOLCUSU

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği savunma oyuncusu Marcel Tisserand için İtalya'dan resmi teklif geldi. Udinese kulübü Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Jorge Jesus'un UEFA listesine eklemediği Marcel Tisserand için 3 milyon Euro'luk teklifin yeterli bulunabileceği aktarıldı. Haberde Udinese kulüp yetkililerinin kısa süre içinde İstanbul'a giderek transfere son noktayı koymayı planladıkları ifade edildi.

ALASSANE PLEA TAMAM GİBİ

Fenerbahçe, forvet transferinde artık sona geldi. Sarı-lacivertli yönetimin Alman ekibi Mönchengladbach'tan Alassane Plea ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Kanarya'nın 29 yaşındaki santrfor ile 2,5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi. Oyuncu ile de el sıkışan Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach ile masaya oturacak.

5 MİLYON EURO İSTENİYOR

Borussia Mönchengladbach Alassane Plea için 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertli İstanbul temsilcisi ise indirim bekliyor. Yönetim, Mönchengladbach cephesinin talep ettiği bonserviste indirime gitmesi durumunda oyuncuyu önümüzdeki hafta içinde kadroya dahil etmeyi planlıyor. Olimpik Lyon altyapısından yetişen 29 yaşındaki forvet, Fransa'da Auxerre ve OGG Nizza'da forma giydi.