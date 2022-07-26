2. Semedo çıkarması

TRANSFERİN hızlı takımı Fenerbahçe'de harekat son hızla sürüyor. Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'yi Napoli'ye gönderen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Gustavo Henrique'yi rotasyonda kullanılacak olan stoper olarak kadrosuna katan Kanarya, ana stoper olarak Ruben Semedo'yu tekrar gündemine aldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un daha önce de istediği isim için çekimser olan yönetim, Portekizli hocanın oyuncuya kefil olması ve herhangi bir problem yaşatmayacağını söylemesi üzerine tekrar harekete geçti.

OLAYLARIN ADAMI

YUNAN temsilcisi Olympiakos'un kadrosunda düşünmediği Portekizli yıldız stoperin yeni durağının İstanbul olacağı belirtildi. Semedo 2016- 17 sezonunda Jorge Jesus'la birlikte Sporting Lizbon'da çok iyi bir sezon geçirmişti. Öte yandan Ruben Semedo; silahla adam kaçırmak, kaçırdığı adamı parmaklarını kesmekle tehdit etmek, beyzbol sopası ve cam şişeyle adam yaralamak, kız arkadaşına şiddet uygulamak gibi olaylara karışmıştı.

F.BAHÇE'DEN BOUPENDZA SÜRPRİZİ

HÜCUM bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir yıldızı aldı. Al Watan'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın, Gabonlu golcüyü transfer etmek için girişimlere başladığı ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi. Boupendza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist kaydetti.