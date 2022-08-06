Fenerbahçe’de trafik yoğun

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, transferde görüşmelerini sıklaştırdı. Andrea Belotti, Alexander Sörloth ve Alessane Plea ile irtibata geçen ancak oyuncuları ikna edemeyen sarılacivertliler, golcü transferinde rotasını İspanya'ya çevirdi. Sarı-Kanarya'nın hedefindeki isim Valencia'nın Arjantinli golcüsü Maxi Gomez'i takibe aldığı öğrenildi. İspanyol basını da Valencia'nın Gomez için 13 milyon Euro istediğini öne sürdü. Kanarya'da bir isim daha gündeme geldi.

UEFA'DAN CEZA

Atalanta'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel'in de F.Bahçe'nin listesinde olduğu kaydedildi. İstanbul ekibinin yeni golcüsünün belli olması bekleniyor. Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. UEFA, Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye, bir sonraki UEFA maçında kısmi seyircisiz oynama cezası (en az 5.000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdi.

HERKES LİNCOLN'Ü KONUSUYOR

FENERBAHÇE'DE Lincoln Henrique'nin attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı'nın golü sonrası Alex de Souza'yı hatırladı. Taraftarlar oyuncu için binlerce tweet attı. Karşılaşma sonrası "Lincoln çok iyiydi, maçın adamıydı" diyen sarı-lacivertlerin teknik adamı Jesus da oyuncusuna övgüler yağdırdı. Brezilyalı , böylelikle transferinde oldukça ısrarcı davranan hocası Jorge Jesus'u performansıyla mahcup etmedi.