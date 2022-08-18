Fenerbahçe avantaj peşinde

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Kanarya, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını Play-Off turuna yazdırmıştı.

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