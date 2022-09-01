Berisha gitti Gomez yolda

Fenerbahçe Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyururken bu futbolcunun yerine Valencia'dan Maxi Gomez'i açıklamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, "A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi. Augsburg, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 300 bin Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro olacak. Uruguaylı golcü Maxi Gomez ise imzaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transferi bitirdi. Senelik 2.5 milyon Euro maaş alacak olan Gomez, 3 yıllık mukaveleye imza atacak. Uruguaylı golcünün Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Jorge Jesus faktörünün önemli rol oynadığı belirtildi. Gomez bu haftaki Kayseri sınavında olmasa bile BAY geçilecek ara sonrası Alanya mücadelesinde sahada olacak.

BARKLEY İDDİASI

FENERBAHÇE için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Chelsea ile yollarını ayıran Ross Barkley'in, Fenerbahçeli idarecilerin radarına girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile aynı menajerlik şirketiyle çalışan Ross Barkley ile görüşmelerin başlaması halinde, transferde zorluk yaşanmayacağı ifade ediliyor. Ross Barkley için İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın da devrede olduğu dile getirildi. Kariyerine Everton altyapısında başlayan Ross Barkley, Sheffield Wednesday, Leeds United ve Chelsea'da oynamıştı. Barkley, son olarak Aston Villa'da kiralık oynadı.