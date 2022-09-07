Fener’den Holding hamlesi

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Fırsat transferi kovalayan sarı-lacivertliler, takıma katkısı olabilecek, maliyeti düşük isimler üzerinde duruyor. Bu doğrultuda birçok oyuncuyla temaslarını sürdüren Kanarya, gündeme bomba gibi düşecek bir yıldız için devreye girdi. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen stoper Rob Holding için temaslara başladı. Sarı-lacivertliler, Arsenal'den ayrılmayı kabul eden 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Holding'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Kanarya'nın, İngiliz defansın sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklettirmeyi düşündüğü iddia edildi. 1.89 boyundaki futbolcu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmesi beklenmiyor. Holding, 2016 yılında 3 milyon Euro bonservisle Bolton'dan Arsenal'e transfer olmuştu.

STOPERE GENÇ ADAY

SAVUNMAYA genç bir oyuncu arayan Fenerbahçe, bu sezon getirilen 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'ya kancayı taktı. Kanarya, Danimarka ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper, bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu, genç yaşına rağmen savunmanın sigortası haline geldi.