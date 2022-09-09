Fenerbahçe son nefeste

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Kiev'i Gustavo ve Batshuayi'nin golleriyle yendi ve galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i mağlup etti: 2-1. 25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai'nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Gustavo Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti. 35'te Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

BASKI GOLÜ GETİRDİ

64'te Buyalskly'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 72'de Shepelev'in ortasında Buyalskiy'nin kafa vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90'da sol kanattan Lincoln'ün ortasında arka direkte bulunan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 90+2'de Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışından defanstan seken topu arka direkte önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

BATSHUAYİ GOLLE TANIŞTI

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu. Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.