Bruma şaşkınlığı

Fenerbahçe'nin transfer sezonun başında büyük ümitlerle transfer ettiği Bruma'nın kulüp tarafından TFF'nin tescil listesine dahil edilmemesi büyük şaşkınlık yarattı. Sadece beş resmi karşılaşmada oynayan Portekizli futbolcu 1 milyon Euro kiralama ücreti ve 4 milyon Euro'luk mecburi satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti. Anlaşmaya göre sadece F.Bahçe'nin küme düşmesi durumunda 'mecburi opsiyon' kaldırılacak.

Yani Jesus'un vatandaşı kulübe 5 milyon Euro'ya (yaklaşık 92 milyon TL) mal oldu. Fenerbahçe'nin Bruma için yaptığı açıklamadaki "Bu bir teknik karardır, oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk yoktur. Armindo Bruma'da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş, 3 haftalık tedavi süreci öngörülmektedir" ifadeleri dikkat çekti.