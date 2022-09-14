Bruma müjdesi

Fenerbahçe'de takıma yeni transfer edilmesine rağmen yabancı sınırına takılmamak adına lisans çıkartılmayan Bruma'ya talip çıktı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv F.Bahçe'nin sezon başında 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Portekizli ismi transfer etmek istiyor. İki kulüp arasında devam eden görüşmelerin maaş konusu ağırlıklı olduğu kaydedilirken, Bruma'nın da süre alma şansını artırmak adına bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Maccabi Tel Aviv, Bruma transferini ülkede 28 Eylül'de sona erecek transfer dönemine yetiştirmeye çalışıyor.

45 GÜNDE 10 MAÇ

F.BAHÇE'NİN 3 günde bir maç trafiği yoğunlaşarak devam ediyor. Zorlu geçen 12 maçlık periyodun ardından haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, önündeki 45 günde 10 karşılaşma oynayacak. Kanarya Avrupa Ligi'nde ikisi Rennes, ikisi de AEK Larnaka olmak üzere 4 maç yapacak. F.Bahçe'nin bu süreçteki 6 Süper Lig mücadelesi ise güçlü rakiplere karşı verilecek. Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak, çıkış yakalayan Başakşehir'i konuk edecek.