Fener pes etmedi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile 2-2 berabere kaldı. 7. dakikada İsmail'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti. 25'te ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can'ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. 52'de Meling'in yarı sahasından savunma arkasına atılan uzun pasına hareketlenen Terrier'nin Altay ile karşı karşıya durumda vuruşunda top yan direkten ağlara gitti: 1-0.

VALENCİA SAHNE ALDI

54'te Terrier'in ara pasında savunma arkasına hareketlenen Majer, Altay'dan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 2-0. 60'da topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 69'da İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yerden şutunda top yandan dışarı çıktı. 90+1'de Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. Maç 2-2 sona erdi.

MÜTHİŞ DESTEK

FENERBAHÇE'NİN Rennes ile oynadığı karşılaşmada, Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti. UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir tribüne sadece bin 350 kişilik yer ayrılmıştı. Ev sahibi taraftarların kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever, karşılaşmayı yerinde takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına 90 dakika müthiş destek verdi.