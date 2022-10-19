Gol demek F.Bahçe demek

SÜPER Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon golcü kimliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde 9 maçta 28 kez gol atan sarılacivertliler, üç ayrı hücum istatistiğinde ligin zirvesine yerleşti. Kanarya, 2022/23 sezonunda şu ana kadar attığı 28 golle rakip fileleri en çok havalandıran takım olurken, gol beklentisi ve net gol pozisyonlarında da zirvede yer aldı. Kanarya, geride kalan 9 karşılaşmada maç başına 19.56 gol beklentisi yarattı. Bu maçlarda toplam 37 de net gol pozisyonu yakalayan İstanbul temsilcisi, bu istatistiklerde ligin tepesine yerleşti. Maç eksiğine rağmen averajla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli İstanbul ekibi, kalesinde 10 gol gördü.

RAKİPLER ZOR DURUMDA

ÖTE yandan deneyimli teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başından beri uyguladığı ofsayt taktiği rakipleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Jorge Jesus'un çizgi savunması Ankaragücü'nü de tam altı kez ofsayta düşürdü. Bu ofsaytların ikisinde de rakip goller buldu. Ancak her iki gol VAR'ın teyidiyle ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.