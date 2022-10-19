  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Gol demek F.Bahçe demek

Gol demek F.Bahçe demek

Ligde 9 maçta 28 kez rakip fileleri havalandıran Kanarya, hücum istatistiklerinde zirveye yerleşti

19.10.2022

Gol demek F.Bahçe demek

SÜPER Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon golcü kimliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde 9 maçta 28 kez gol atan sarılacivertliler, üç ayrı hücum istatistiğinde ligin zirvesine yerleşti. Kanarya, 2022/23 sezonunda şu ana kadar attığı 28 golle rakip fileleri en çok havalandıran takım olurken, gol beklentisi ve net gol pozisyonlarında da zirvede yer aldı. Kanarya, geride kalan 9 karşılaşmada maç başına 19.56 gol beklentisi yarattı. Bu maçlarda toplam 37 de net gol pozisyonu yakalayan İstanbul temsilcisi, bu istatistiklerde ligin tepesine yerleşti. Maç eksiğine rağmen averajla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli İstanbul ekibi, kalesinde 10 gol gördü.

RAKİPLER ZOR DURUMDA
ÖTE yandan deneyimli teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başından beri uyguladığı ofsayt taktiği rakipleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Jorge Jesus'un çizgi savunması Ankaragücü'nü de tam altı kez ofsayta düşürdü. Bu ofsaytların ikisinde de rakip goller buldu. Ancak her iki gol VAR'ın teyidiyle ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA