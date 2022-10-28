Fener geri döndü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçta Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Kanarya bu sonuçla liderliğini korudu. Sarı-lacivertliler, grubunu lider tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekiplerle karşılaşmadan direkt son 16 turuna kalacak. 5. dakikada Terrier'in içeri çevirdiği topta Gouri fileleri havalandırdı: 0-1. 10'da Gouiri'nin pasında Majer'in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Simovic, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 16'da Gouiri'nin ara pasında Terrier'in vuruşunda top ağlara ağlarla buluştu: 0-2.

İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BİR F.BAHÇE VARDI

30'DA Bourigeaud'un kale önüne pasında Gouiri, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3. 42'de İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Valencia kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3. 80'de Alioski'nin içeri çevirdiği top Rennes savunmasının müdahale etmesiyle havalandı. Penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlağı Doğan kornere çeldi. 82'de ceza sahası dışı solundan Zajc'ın kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. 88'de ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-3. Maç 3-3 sona erdi.

JESUS'TAN ROTASYON

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fransa'nın Rennes takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de son oynadıkları Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirmedi. Jesus, kadroda bulunmayan İsmail Yüksek'in yerine Willian Arao'yu oynatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi-Samuel'i tercih etti. Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Michy Batshuayi'nin yerine Joao Pedro'yu 11'de görevlendirdi.

ALTAY ISLIKLANDI

FENERBAHÇE taraftarı, yedikleri üçüncü golün ardından kaleci Altay Bayındır'ı protesto etti. Genç eldiven topu eline aldığı an tribünlerden tepki sesleri yükseldi. Ancak bir süre sonra Altay'a moral vermek isteyen taraftarlar bu sesleri bastırdı.