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Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus fark yarattı

Jorge Jesus fark yarattı

29.10.2022

Jorge Jesus fark yarattı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takıma adeta sihirli değnek ile dokundu. Sekiz yıldır şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertlilerde taraftar takıma yeniden inanmaya başladı. Kurt hocanın gelişiyle birlikte içeride ve dışarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, geriye düşse bile maçı asla bırakmıyor. Önceki senelerde öne geçtiği maçlarda bile sıkıntı yaşayan İstanbul ekibi, bu sezon lig ve Avrupa'da birçok geri dönüşe imza attı.

DİREKT MAÇ SONUCUNA ETKİ ETTİ
Portekizli hocanın oyunu okuyup yaptığı değişiklikler direkt sonuca etki etti. Giren oyuncuların attığı gollerle Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Başakşehir, AEK ve Dinamo Kiev maçlarında skor berabereyken galibiyete uzanırken, Karagümrük maçında 3 kez geriye düşmesine rağmen 3 puanı aldı. Sarı-lacivertliler, Ümraniye ve oynadığı iki Rennes maçında ise geriye düşmesine rağmen pes etmedi, puanı kurtardı.
OGÜN ÖZDEMİR

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