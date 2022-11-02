Martial bombası

SPOR Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, transferde de büyük oynayacak. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i gündemine aldığı iddia edildi. Fransız oyuncunun menajerler tarafından sarı-lacivertli İstanbul ekibine önerildiği öne sürüldü. Yönetimin de bu önerinin ardından Martial'i masaya yatırdığı iddia edildi. 26 yaşındaki yıldızı Jorge Jesus'a sunan yönetim, Portekizli hocadan da olumlu yanıt aldı. İlerleyen günlerde iki taraf arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.



TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

FRANSIZ hücum oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Martial'in devre arasında kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Jesus'un istediği tipte bir futbolcu olması transfer için en büyük avantajlardan biri. Martial'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Başarılı futbolcu kariyerinde, Sevilla, Monaco ve Lyon gibi ekiplerde de boy gösterdi. Martial, 2015 yılında Lyon'dan Manchester United'a 60 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



UEFA SKANDAL KARARDAN DÖNDÜ

F.BAHÇE'NİN yarın Dinamo Kiev ile oynayacağı maça skandal bir hakem ataması yapılırken UEFA bu kararından kısa sürede vazgeçti. Ivan Bebek'in 4. hakem olarak atanması yankı uyandırırken, UEFA skandal karardan döndü. Bebek affını istedi ve görev yapmak istemedi. Bunun üzerine UEFA da hakem kadrosunda değişikliğe gitti ve maçın 4. hakemi Marin Vidulin olarak güncellendi. 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Braga deplasmanında Ivan Bebek, Volkan Şen, Mehmet Topal ve Alper Potuk'a kırmızı kart göstermiş, teknik direktör Vitor Pereira'yı da oyundan ihraç etmişti.

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