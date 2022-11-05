Herkes Arda’yı konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup edip grubundan lider çıktığı maçta Arda Güler resitali vardı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan genç yıldız, iki gole de doğrudan katkı verdi. 23. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden orta saha oyuncusu, 45+2'de de kornerden Arao'ya asist yaptı. Arda, skora katkısı dışında top tekniği ve attığı paslarla da beğeni topladı. Genç yıldıza Ukrayna basınından da büyük övgü geldi.



ARDA GÜLER AFFETMEDİ

Sport24, "Kiev, Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk, Kievlileri yerin dibine soktu" sözleriyle Arda Güler'i yüceltirken Ukrayna temsilcisini eleştirdi. TSN, "Sakatlığı sonrası geri dönen Bushcha'nın büyük hatasını Arda Güler affetmedi. İlk yarının duraklama dakikalarında Arao durumu 2-0 yaptı. Dinamo Kiev maç boyunca Fenerbahçe kalesini hiç zorlayamadı." UA Football, "Oyunu Fenerbahçe belirledi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol Dinamo Kiev'ın ızdırabına son verdi. Genel olarak iç karartıcı tablo."

DEVLER BEKLİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turda eşleşmesi muhtemel rakipleri belli oldu. Play-Off turunda Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. tamamlayan ekiplerle Avrupa Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar aralarında eşleşecek. Bu turu geçenler ise son 16'ya yükselecek. Bu eşleşmeden çıkan 8 takım ise Fenerbahçe'nin olası rakibi olacak. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü çekilecek. İşte muhtemel rakipler: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting Lizbon, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes ve Monaco.