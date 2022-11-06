Rehavete kapılmayalım

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, "Biraz rehavet görüyorum. Bu hatayı geçmişte yaptık, lütfen tekrar yapmayalım." dedi. G.Saray'ın çağrısı üzerine Başakşehir maçındaki pozisyon videosunu ilgili kulübe gönderdiklerini vurgulayan Koç, "Ancak Türk futbolunda adalet ilkesi için yalnız ilgili müsabakanızı değil sezon başından bu yana leh ve aleyhe gelişen tüm tartışmalı pozisyonları iletmemizi rica ettiler. Biz de 10 pozisyon var, onları da şu anda hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihine kadar olan dönemde F.Bahçe'nin borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğu açıklandı.

DİĞER