Fener tutulmuyor

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Demir Grup Sivaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. 11. dakikada Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleciyi de çalımlayıp çizgiye kadar götürdüğü topa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 27'de Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Bu oyuncunun havadan ara pasında topla buluşan Yatabare'nin kalecinin üzerinden aşırmaya çalıştığı topu kaleci Altay kontrol etti. 52'de Alioski, ceza sahası içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. 55'te Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-0. 77'de İrfan Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 90+8'de hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, hızla rakip sahaya geçen Ferdi, kaleci Ali Şaşal'ın önde olduğu görüp uzak mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Fenerbahçe Sivasspor'u 1-0 yendi.

10 YIL SONRA KIRMIZI GÖRDÜ

Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ettiği maçın ikinci yarısında 10 kişi kaldı. İlk yarının sonunda sarı kart gören Batshuayi, 48. dakikada Ziya Erdal'ın ayağına yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Belçikalı futbolcu yaklaşık 10 yıl sonra kırmızı kart görmüş oldu. Batshuayi bundan önceki son kırmızı kartı 2012-13 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege forması giyerken görmüştü.

ALİ KOÇ'UN PARMAĞI KIRILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayağından bir sakatlık geçirdi. Dün basında çıkan haberlere göre; Ali Koç'un, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağının kırıldığı öğrenildi. Parmağında kırık olduğu belirtilen Ali Koç, Konya'daki dernek açılışına ayağında atelle gitti. Ali Koç'un durumunun ciddi olmadığı ve görevine sorunsuz devam edeceği öğrenildi.

1'İ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.