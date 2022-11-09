Fenerbahçe ışıldıyor

Süper Lig'de son olarak evinde 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa'da harikalar yaratıyor. Son yıllarda başarıya hasret kalan ve ligde en son sekiz sene önce Ersun Yanal ile şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler de umutsuzluk sona erdi. Sezon başında takım baştan aşağı yenilenirken, dümene Portekizli teknik adam Jorge Jesus getirildi. Ligde bir haftayı bay geçen İstanbul ekibi, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan toplayarak zirveye kuruldu. Kanarya, geçmiş rekorlarını da alt üst ederek 13. haftalara itibariyle en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Sarı lacivertliler rakiplere 35 gol gönderirken, kalesinde de 12 gol gördü.

GİRESUN İLE DEPLASMANDA OYNUYOR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet, 2 beraberlikle B Grubu'nu lider olarak tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası için verilecek ara öncesi cumartesi günü Giresurspor ile deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak rakiplerine psikolojik üstünlük sağlayarak araya girmek istiyor. İstanbul temsilcisi, lig arasında Topuk Tesisleri'ndeki çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdürecek.

KOÇ'UN EN BAŞARILI YILI

FENERBAHÇE'DE 2018 yılında başkan seçilen Ali Koç, 13. haftalar baz alındığında en başarılı dönemini yaşıyor. İlk senesinde 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15. sırada yer alan Koç'un takımı, sonraki senelerde de başarıya aç kalmıştı. Kanarya, Koç döneminde en iyi sezon başlangıcını 2021-2022 senesinde yapmıştı. O sezon 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 23 puan alan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer almıştı. Sarılacivertliler, bir haftayı da bay geçmesine rağmen 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp 29 puanla en yakın rakibinin tam beş puan önünde yer alıyor.

OGÜN ÖZDEMİR