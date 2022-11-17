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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’de savunmaya 4 aday

F.Bahçe’de savunmaya 4 aday

Sarı-lacivertliler savunmaya takviye kapsamında 4 genç oyuncuyu yakın takibe aldı

17.11.2022

F.Bahçe’de savunmaya 4 aday

FENERBAHÇE'NİN devre arasında önceliğinin savunmaya takviye olması beklenirken, 4 ismin adı ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz Eylül ayında da ismi gündeme gelen Saint- Etienne'in genç stoperi Saidou Sow'u listesinin başına çektiği öğrenilirken o dönem Milan'ın da listesinde yer alan oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte bir kiralama anlaşması için harekete geçileceği gelen haberler arasında.

Kanarya sadece Sow ile ilgilenmiyor. Bu isimlerden biri de Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişili stoper Adamo Nagalo. Yine Eylül ayında F.Bahçe'nin gündeminde olan oyuncunun geleceğe yatırım için düşünüldüğü kaydedildi.

Daha önce Kim-Min Jae'yi uygun rakama alıp Napoli'ye satan Fenerbahçe'nin Nagalo için de aynı taktiği uygulayabileceği kaydedilirken N.Forest forması giyen 21 yaşındaki Loic Mbe Soh ve Famalicao'da görev alan aynı yaştaki Alexandre Penetra da adaylar arasında yer alıyor.

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