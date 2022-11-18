Arda’ya yakın takip

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Arda Güler, devleri peşine taktı. Sarı-lacivertli ekibin futboluyla göz dolduran 17 yaşındaki futbolcusu için Borussia Dortmund, Ajax ve P.Saint Germain sıraya girdi. Yaz transfer döneminde Alman ekibi Dortmund'un Arda için sarılacivertli ekibe 22.5 milyon Euro, Hollanda'nın ünlü kulübü Ajax'ın ise 17 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Paris Saint-Germain'in (PSG) sportif danışmanı Luis Campos da genç yıldızı yakından takip ediyor.

TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ

İLK kez A Milli Takım'a seçilen genç yıldız için özellikle Dortmund ve Ajax'tan gelen teklifleri sarı-lacivertli yönetimin kabul etmediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ve Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de sportif danışmanlık yapan Campos'un Arda için Ocak ayında teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, sezon sonuna kadar taliplerin artacağı öngörülüyor.