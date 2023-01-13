Haji Wright F.Bahçe’ye

FENERBAHÇE Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için, Akdeniz ekibiyle transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray ve Crystal Palace kulüplerinin de devrede olduğu 24 yaşındaki forvet dışında Bünyamin Balcı için de bir temas gerçekleştiği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'de ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Enner Valencia'ya birçok ülkeden teklif yağıyor. Son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul, yıldız oyuncuya kanca attı. Brezilya'dan Internacional ile Arjantin'den River Plate de oyuncu için ısrarcı. Öte yandan Profesyonl Disiplin Kurulu geçen hafta Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza kesti.

'ÇOK TEKLİF ALDIM AMA FENER'İ SEÇTİM'

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Samet Akaydın, dün basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Yurt dışından teklifler geldi ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim" dedi. Başarılı savunmacı, "İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna çok inandım. Bu sezon şampiyon olacağız. Hiç tereddütsiz Fenerbahçe'yi tercih ettim" dedi.