Fenerbahçe kritik virajda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Geçen hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

BEŞ ÖNEMLİ İSİM KART SINIRINDA

Sarı -lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek. Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak. Kanarya'da Serdar Aziz, Henrique, Mert Hakan, Ferdi ve Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.