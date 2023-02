Fener’e çelme

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. 14. dakikada Mert Hakan, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti. 24'te 32'de Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıyı Altay ayaklarıyla kurtardı. 34'te İrfan Can'ın vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı. 45+5'te Rodrigues, ikinci kez gole izin vermedi. Batshuayi'nin şutunda kaleci Ertaç'ın solundan kaleye giden topu Rodrigues uzaklaştırdı.

SON ANLAR NEFES KESTİ

52'de Emre, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 76'da Zajc'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunda top auta gitti. 81'de Svensson, Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ali Palabıyık, penaltı dedi. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, takımını öne geçirdi: 1-0. 88'de kaleci ile karşı karşıya kalan Valencia, topu filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından geçerli sayılmasıyla maç beraberlikle bitti: 1-1.

MAÇ BİTTİ JESUS KIZARDI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın sonunda kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık'a doğru koşarak yoğun itirazlarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Öte yandan hakem Ali Palabıyık'ın mücadelede verdiği kararlar büyük tepkiye neden oldu. VAR'a gitmeden Fenerbahçe'nin golünü iptal etmesi, sertliğe izin vermesi gibi etkenlerden dolayı Palabıyık sosyal medyada Fenerbahçeliler tarafından sert bir dille eleştirildi.



Kritik maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

DÜDÜGÜN PLANI OLUR MU?

On ikinci dakika geçtiğinde iki takımında çektiği şut sayısı 12'ydi. Devre bittiğinde 24. Yani her iki dakikada bir golü arayan iki takım, birbirini sürekli tehdit etti. Fırsatlar heyecanı körüklerken, 15'te Mert Hakan'ın müthiş golü geldi. Herkes golü kutlarken, yayıncı kuruluş topun kapılma anını gösterdi defalarca. Birileri bir şey arıyordu. Top yerden sekiyor, yükseliyor, sonrasında Mert Hakan kontrol ediyordu. "Ele değdi" deseniz, görülmüyor. İspatı olmayan şüpheden hareketle golü iptal etti VAR hakemi Koray Gençerler. Kayıtlar incelense bu kez "elimsi" kelimesini de duyacağız muhtemelen. Maçın kendi dengesinde, dakikalar geçtikçe kontrol Fenerbahçe'ye geçti. İkinci yarıya tamamen hükmetmeye başladılar. Demirspor ceza alanı içinde boşluk aradılar her fırsatta. Bu arada Altay kurtardığı penaltının yanı sıra defans arkasını da boş bırakmadı. Müthiş bir gece geçiriyordu, 82'deki acemi penaltıyı yapana kadar... Ön taraf kurgusunda da bir "defo" vardı; Batshuayi... Sadece topu bekleyerek, kaleye vuracağı pozisyonun hazırlığını yaparak oynadı. Yürekten oynanması gereken bir 90 dakikada, sanki "saklanan"dı.

JESUS'UN İSYANI HAKLIYDI

Jesus ilk hamlesinde Ferdi'yi öne sürecek kararlar aldı. Zajc'ın pas hızından yararlanmak istemesi de doğruydu. Ancak oyun üretmiyordu. Arda kararını çok geç verdi. Üç puan kadar, mental olarak da kırılma maçıydı aslında. Kaçan penaltı, direkten çarpıp oyuna dönen top; futbol kendi cilvelerini iki takıma da yapıyordu. Ama değişmeyen gerçek, son iki sezonda olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin karşısına dikildi; hakemler... Rakiwbi bir türlü yeniyorsunuz ama hakemleri geçmeye çalışmak, diğer takımlardan farklı olarak oyuncuların bilebildiği bir şey değil. Jesus, maç bittikten sonraki haklı isyanında kırmızı kartı gördü. Galatasaray Yöneticisi Erden Timur "bu lig bitmez" diyordu, şikayet ettiği hakemler önlerindeki taşları tek tek ayıklayıp, dün akşam ligin "nasıl" biteceğinin kararını verdiler. Hoca hazırlanıyor, futbolcular çalışıyor, yöneticiler milyonlarca Euro harcıyor ama biri planı yapıyor, ötekiler düdüğü çalıyor. Yazık...