Fener doludizgin

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. 6. dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 8'de Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı.

Arda, çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi. 27'de Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay topu kornere gönderdi. 29'da Thiam'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay'da döndü.

FERDİ KADIOĞLU MESAFE TANIMADI

68'de Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 83'te ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı. 90+5'te Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2. Fenerbahçe Kayseri'den 3 puanla döndü.

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINMADI

Karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları tribünde yer almadı. Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti. Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu daha sonra mahkemeye savunmasını sunmuş ve mahkeme deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etmişti.

Maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

KAYSERİ'DE ZOR GECE

Fenerbahçe için sadece zor bir deplasman değildi. Galatasaray'ın maç oynamadan üç puan alacağı bir haftada, kazanmak dışında seçenekleri olmadan gittiler Kayseri'ye... Haftanın kendi gelişmeleri, "seyircisiz" kararının ekstradan ürettiği baskı ve Atilla Karaoğlan ataması, geçmişin "yaralı" yüreklerine "acaba?" sorusunu da kondurdu. Çok uzatmadan ilk golü attılar, Arda Güler maçı bitirebilirdi veya Altay olmasa Kayseri başka bir maç oynayabilirdi. Fenerbahçe'nin skoru aldıktan sonra maçın temposunu limitte tutması, rakibe topla oynama anları vermesiyle, "her an, her şey olabilir" süreci başladı. Ne zaman ki, Ferdi müthiş bir şut ile farkı ikiye çıkardı, rakip de tribünler de maçı kaybettiklerini anladılar. Sonraki dakikalar, Fenerbahçe'nin izin verdiği kadar Kayseri takımının bir şeyler üretmek için çabalamasıyla geçti.

JESUS'UN İLGİNÇ KARARLARI VAR

Puan maçının arka yüzü de var elbette. Beş gün sonra Sevilla ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final randevusuna çıkılacak. Arda Güler'in ilk on bir şansı, biraz da İrfan Can'ın bu maç için diri kalması hamlesi olabilir. Genç oyuncu topa her değdiğinde, "ne yapacak?" beklentisini yaratacak kadar beklenti taşıyor. Ancak Kayseri'nin iyi ve temaslı savunması, Fenerbahçe'nin buna karşı tempo üretememesi ve sonuç üretecek fırsatı olmadı. Yine ilginç bir durum, Mert Hakan'ın kadroya alınmaması veya İrfan Can'ın yedek soyunması. Jesus'un teknik gerekçeleri elbette vardır ama böylesine bir mücadelede bu iki oyuncunun da "ortam tecrübesine" ihtiyacı var. Onlar hangi hakemin neden düdük çaldığını biliyor, kırılma anları için refleksleri var. Futbolun sadece antrenman verileri olmadığını anlaması lazımdı ama bunun için Türkiye'de büyümesi, Süper Lig'de görev alması ve Fenerbahçe formasına karşı tavrın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Jesus hala Avrupalı...