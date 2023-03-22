Fenerbahçe sakata geldi

Alanyaspor maçının ardından sakatların çoğaldığı Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Takımın en golcüsü Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması geçirdiği belirtildi. Joshua King'te hamstring kas yaralanması olduğu belirtilirken, Jayden Oosterwolde'nin ise aşil tendinopatisi sakatlığı geçirdiği belirtildi. Alınan son bilgilere göre Joshua King sahalardan 2 hafta uzak kalacak. Oosterwolde'nin de sahalara dönüşünün 4-5 haftayı bulacağı öğrenildi. Valencia'nın ise 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarılacivertlilerin elinde 4 ay sonra sahalara dönen Pedro ile Serdar Dursun kaldı.

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