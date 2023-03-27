Fener’den Marcao atağı

Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Marcao'nun İspanya kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni takımında forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi. Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye geleceği öne sürüldü. Marcao ile ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladı. Marcao'nun ise forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Brezilyalı stoperin sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.



SZALAI'NİN SATIŞINA BAĞLI

Brezilyalı oyuncunun aynı zamanda F.Bahçe'de aynı dili konuştuğu Jorge Jesus ile beraber çalışabileceği gelen bilgiler arasında. Sezon sonunda Szalai için gelebilecek yüksek teklifler için şimdiden alternatif bakan F.Bahçe'nin sol ayaklı stoper seçenekleri arasında Marcao'nun öne çıktığı konuşuluyor.

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