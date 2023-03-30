Jorge Jesus için sürpriz iddia

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Jorge Jesus hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmi son günlerde Brezilya Milli Takımı'yla anılan Portekizli teknik adamın bir diğer talibinin Suudi Arabistan Milli Takımı olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'ta yer alan habere göre; Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan teknik direktör Herve Renard'ın yerine ilk aday Jorge Jesus. Jorge Jesus'un yanı sıra Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için ismi geçen diğer dikkat çeken adaylar ise şu an herhangi bir takım çalıştırmayan Zinedine Zidane ve İtalya Milli Takımı'nın hocası Roberto Mancini.

DİĞER