Ferdi gündem oldu

Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine yer alıyor. Borussia Dortmund, Sevilla ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Ferdi'nin en ciddi talibi Napoli. İtalyan temsilcisinin yetenekli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Napoli'nin özel olarak takip ettiği 23 yaşındaki genç yıldız için sezon sonunda sarı-lacivertli ekibin kapısını çalması bekleniyor. Her mevkide oynayabilen Kadıoğlu bu özelliği ile Avrupa'da aranan isim oldu.



İSPANYOLLARIN LİSTESİNDE

Bu arada İspanyol gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan bir kadro yaptı. Kadroda transferin gözdesi olan F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu, Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile birlikte yer alan iki Türk oyuncudan biri oldu. Listede iki milli yıldızımızın yanı sıra Diogo Costa (Porto), Timber (Ajax), Inacio (Sporting), Santos (Zenit), Alvarez (Ajax), Kudus (Ajax), Sesko (Salzburg), Ramos (Benfica) ve Gonçalves (Sporting) ilk 11'e yazılan diğer isimler oldu.



İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ

Bu sezon başarılı performansının üzerine koyarak devam eden 23 yaşındaki milli yıldız, sakat olduğu 1 maç hariç tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. sağ bekte forma giyen Ferdi, bazı maçlarda sol bekte de boy gösterdi.

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