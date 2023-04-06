Kupada rakip Kayserispor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden sarı-lacivertliler, çeyrek finalde konuk edeceği Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

ELERSE RAKİBİ SİVAS OLACAK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek. Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

KANARYA'DA EKSİK ÇOK

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek. İki takım bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarıkırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.