Fener uzatmada yıktı

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 8. dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan kornere çeldi. 41'de Arda Güler'in ortasında Szalai'nin kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 44'te ceza sahası dışında topla buluşan Arda, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi. 45'te Arda'nın kullandığı kornerde Samet'in kafa vuruşunda top direğe çarptı. 54'te Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sağı son çizgisinden çevirdiği topu kafayla kontrol eden Diack'ın yakın mesafeden şutunda kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

81'de İrfan Can Kahveci'den topu kapan Diack, pasını savunma arkasına gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Sowe ceza sahasına girmeden şutunu çekti. İrfan Can'dan dönen topla tekrar buluşan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 84'te Alioski'nin ortasında topa hareketlenen İrfan Can, Hanousek'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 87'de penaltı vuruşunda Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-1. 90+6'da sol kanattan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Crespo'nun vuruşu savunmadan sekti. Seken topu tamamlayan Crespo, meşin yuvarlağı sağ direk dibinden filelerle buluşturdu: 2-1. Mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

JORGE JESUS: BAŞKAN YOKSA BEN DE YOKUM

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonrası geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kararımı sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başmanımız kalmazsa seneye ben de burada olmam" ifadelerini kullanrı. Öte yandan Jesus Karagümrük maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Portekizli , Ferdi, Altay ve Arao, İrfan Can ve Emre'yi yedek soyundurdu. Bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Osayi, Zajc, Rossi ve Arda oynadı.

DEVRE ARASI HAKEME TEPKİ

İLK yarının bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sahaya girerek hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulundu. Jesus, ilk yarının sonunda İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kart nedeniyle hakeme sitemde bulundu. Jesus'un yardımcısı Joao de Deus, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Daha sonra Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, körüğün girişinde hakem ile sözlü tartışmaya girdi.

Maçin kritiği Gürcan BILGIÇ'ten...

MUCİZELER SEZONU

Jesus bir noktada haklı... Hani; "Taraftar bizim kadar inanmıyor" dedi ya, hala bu ligde sonuçların futbol ölçüsünde alındığına inandığı için söyledi bunu. Halbuki Fenerbahçe taraftarı sekiz sezondur neyin-nasıl olduğunun çok farkında. Bir gün önce Seyrantepe'de çalınan-çalınmayan düdükleri gördükten sonra, son "Adalet" umutlarını da yitirmişlerdi. Tolunay Kafkas da bunların farkında. Lucescu taktiği ile çıktı sahaya. "Faul yapın, maça tempo vermeyin" ilk kuraldı. İkincisi, "Faul alan kalkmasın" muhtemelen. Oyunu oynatmayarak, kendi puan hesaplarında doğruyu yaptı. İki saat önce en önemli rakibi kazanmıştı çünkü. Bu direnci kırmak için uğraştılar maç boyu. Direkten dönen iki top var, bir de Serdar Dursun'un altı pasta kötü vurduğu. Hepsi duran toplardan, Arda Güler'in ayağından çıkanlardan. Yine en net pozisyonda Arda Güler var. "Çocuk" uzun süre sonra, Kadıköy'de "Futbolcu" seyrettirdi herkese. Topu alışı, rakibi geçişi, pası atışıyla "Ben buradayım, farklıyım" diye ilan etti kendisini.

Son 20 dakikada tarih yazıldı

Karagümrük maçı sonrasında Jesus'a başka şans da bırakmamıştı. Sistem takımı "tamam"... Ama yangın söndürme butonu eksikti, Arda geldi... Son 20 dakikada tarih yazıldı. 10 dakikası uzatmalar... 81'de yenik duruma düşüp, 10 dakika galibiyetin sevinç yumağı olmak. Şampiyonluk "Gitti" derken, yeniden yarışa girmek. Fenerbahçe açısından tam bir "Mucizeler" sezonu yaşanıyor aslında. Rakibi yeniyorlar, hakemi işlemden çıkarıyorlar, hatta kendi taraftarlarıyla bile mücadele ediyorlar. Hala yarıştılar, hala vazgeçmiyorlar. Yani; Jesus haklı... Takım inanmış, taraftarını bekliyor..