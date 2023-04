Hoca çok kupa yok

Süper Lig'de son olarak İstanbulsporile berabere kalarak şampiyonlukyarışında yara alan Fenerbahçe'debaşkan Ali Koç'un ardından teknikdirektör Jorge Jesus'a da tepkiler çığgibi büyüyor. Özellikle maçın ardındantaraftarlara dönerek tepki gösterenJesus'un yönetim içerisindede gitmesini isteyenlerin olduğuiddia edildi. Edinilen bilgileregöre Jesus'un geleceği Sivassporve Giresunspor maçlarında alacağısonuçlara göre değişecek.Bu gelişmelerin ardından Aklımıza Koç döneminin nasıl bir teknik adam kıyımına döndüğü geldi. Koç, başkan olduğu zaman takımın başına Phillip Cocu'yu getirmiş, ancak Hollandalı teknik adamla dönen değirmen sonrası hiç bir hoca sezonu tamamlayamamıştı. Cocu'nun ardından sarılacivertlileri sırasıyla Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve son olarak Jesus çalıştırdı. Bu yaşananların ardından Portekizli hocanın sezonu tamamlayıp tamamlamayacağı merakla bekleniyor.Ülkemizde en çok tartışılan şeylerin başında takımlarımızın teknik direktör kıyımları geliyor. Her sene hocalar geliyor, onların isteklerine göre kadrolar kuruluyor, ancak iki maç üst üste kaybettiği zaman direkt kapı gösteriliyor. Fenerbahçe, özellikle son yıllarda bu konuya verilebilecek en güzel takım örneği. Ali Koç başkan olduktan sonra toplamda 10 hocayla çalıştı. Dokuzunu gönderdi, biri hala takımın başında. Ama bence onun da gitmesi an meselesi. Taraftarın getirdiği Ali Koç, ilk senesinde tribünlerin etkisinde kalarak sezonu üç hocayla noktaladı. Sonraki sezon yine üç derken, son iki yılda 2 hoca geldi. Taraftarların etkisi, fikir ayrılıkları ilk olarak bu başarısızlıklar için sayılabilir.Fakat, bence Fenerbahçe'deki bu başarısızlığın en büyük sorunu hep "Ben yaptım oldu" düşüncesi. En iyisini ben düşünürüm, en iyisini ben getiririm. Ama görüyoruz ki olmuyor. Her sene hocasına ayrı, futbolcularına ayrı para yatırılıyor. Sezon sonu ise hüsranla bitiyor. Sürekli yeni macera aranıyor. Bunun iki güzel örneği var. İlki Emre Belözoğlu. Genç çalıştırıcı, Erol Bulut'un ardından takımın başına geçerken, 10 maçta harikalar yarattı. Şampiyonluğu son maçta kaçıran Belözoğlu, kendini ispatlamasına rağmen Koç tarafından gönderildi. Fener'e de 2. kez Pereira geldi ve sonuç değişmedi. İkinci ise İsmail Kartal. Pereira'nın yerine gelen Kartal, takımı üst sıralara taşıdı, taraftarları barıştırdı. Sonra ne mi oldu? O da gönderildi ve yerine Jorge Jesus geldi. Ki onun da her an takımdan gönderilmesi bekleniyor. Başkanın artık şapkasını önüne koyup hatayı kendisinde araması gerekiyor. Buradan da TFF'ye sesleniyorum. Nasıl futbolculara ve teknik adamlara senede 3 transfer hakkı tanınıyorsa takımlara da teknik adam kısıtlaması gelmeli...