Fenerbahçe şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, D.G. Sivasspor'u deplasmanda rahat geçti. 22. dakikada Serdar Aziz'in pasında topla buluşan Diego Rossi'nin ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 31. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+1'de İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 45+5. dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kartı gösterdi. 45+10'da Ferdi'nin pasında topu alan Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Ceza sahası içinde yine topla buluşan Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlağı ağlara gitti: 0-3.

SİVASSPOR YÜKLENDİ

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan ev sahibi, oyunu dengeledi ancak istediği gol pozisyonlarını bulmakta zorlandı. 61'de N'jie'nin sağ kanattan açtığı ortaya arka direkte Gradel gelişine vurdu ancak kaleci İrfan Can topu çok iyi çıkardı. 2 dakika sonra bu kez Saiz kaleyi uzaktan yokladı ancak İrfan Can bu şutu da kornere çeldi. 75'te ara pasıyla hareketlenen Caicedo, düzgün bir vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç getirmedi.

KOÇ: ADAY BULUN GENEL KURULA GİDELİM

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksel Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında flaş bir açıklama yaptı. Bazı Divan Kurulu üyelerine seslenen Ali Koç, başkan adayı bulmaları halinde seçime gitmeye hazır olduğunu söyledi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'ndaki bazı üyelere sert tepki göstererek "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın" ifadelerini kullandı.

Maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

YANLIŞLARIN GALİBİYETİ!

Sahanın belki de en "verimsiz" oyuncusu Rossi'nin maçın en "kritik" ismi olması... Futbolun kendi içindeki cilvesinde "hesaplanamaz" ihtimali yaptı Rossi. Sahanın her köşesini tutmuş, her oyuncuya kontrol getirmiş Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, Rossi'nin topla bu kadar mesafe kaydedip, risk alıp, gol vuruşunu yapacağını düşünemedi. Temposuz ve iki takımın da birbirinin tedirginliğinde olduğu maçın "kırılma" anıydı bu. Fenerbahçe takım olarak son beraberliğin "ölü toprağını" attı üstünden. Yeniden "kazanırız" inancını kazandı ve maçı yönetmeye başladı.

BASKIYI YÖNETEMIYOR

"Yönetmek" derken, iki oyun aklı vardı; İrfan Can Kahveci ve Arda Güler... İki dakika arayla ayrıldılar oyundan. Birisi kendini attırdı (İrfan Can), diğerini ise ikinci yarının başında Jesus kenara aldı. İrfan Can ikinci kez benzer pozisyondan kırmızı görüyor. İlki Galatasaray maçındaydı. Takımın en güvenilir oyuncusu olması gerekirken, üstelik asist yaptığı bir süreçteki bu acemilik neden? Baskıyı yönetememek böyle bir şey. İsmail Yüksek hamlesi doğru ama Arda Güler tercihi anlamsız. Hele hele stoperlerin ezdiği, neredeyse bir kere bile topu tutup, takımı yarı sahaya taşıyamayan Pedro varken veya Peres dururken... Serdar Dursun'un oyuna girmesiyle birlikte Fenerbahçe maçın ikinci tarafını oynamaya başladı. Rakibe bu kadar kontrol verirseniz, hata da yapacaksınız. Geçmiş maçların dersini de alamamış "tecrübeli" Jesus...

FERDI TAKIMI UÇURDU

Rıza Hoca'nın planları doğruydu. Yatabare üstünden defansın arkasına adam kaçırmaya çalıştı. Fenerbahçe defansının çizgide yaptığı hataların peşine düştü. Pozisyonları da, golü de buldu. Ön taraf baskısında doğru isimleri seçti, top kayıplarından da faydalandı. Takımını yeniden yarışın içine sokan isim Ferdi oldu. Kendisinin hedef seçilmediği iki pozisyonda da aklını, çabukluğunu ve en önemlisi kazanma arzusunu kullandı. Arao da maçın gizli kahramanıydı...