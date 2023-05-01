Nöbetçi golcü Diego Rossi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerken, sakatlanan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Diego Rossi, 8 dakika sonra fileleri havalandırarak oyunun seyrini değiştirdi. Rossi bu golüyle geçen sezonki istatistiğini de yakaladı. Maçın kilidini açan Uruguaylı futbolcu, bu sezon 4 gol, 9 asist yaparak toplam skor katkısını 13'e çıkardı.



SEMİH'İ HATIRLATTI

Sarı lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'deki ilk yılındaki 6 gol, 7 asistlik performansını egale etti. Süper Lig'deki son 3 golünü oyuna sonradan girerek atan Diego Rossi, takımının bu şekilde gol atan en etkili isim oldu. Rossi, bu özelliğiyle "Nöbetçi Golcü" lakabıyla bilinen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ü anımsattı.

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