  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Nöbetçi golcü Diego Rossi

Nöbetçi golcü Diego Rossi

1.5.2023

Gazete

Nöbetçi golcü Diego Rossi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerken, sakatlanan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Diego Rossi, 8 dakika sonra fileleri havalandırarak oyunun seyrini değiştirdi. Rossi bu golüyle geçen sezonki istatistiğini de yakaladı. Maçın kilidini açan Uruguaylı futbolcu, bu sezon 4 gol, 9 asist yaparak toplam skor katkısını 13'e çıkardı.

SEMİH'İ HATIRLATTI
Sarı lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'deki ilk yılındaki 6 gol, 7 asistlik performansını egale etti. Süper Lig'deki son 3 golünü oyuna sonradan girerek atan Diego Rossi, takımının bu şekilde gol atan en etkili isim oldu. Rossi, bu özelliğiyle "Nöbetçi Golcü" lakabıyla bilinen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ü anımsattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA