Ne Fener ne Sivas

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak tur şansını rövanşa bıraktı: 0-0. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Federasyon ilerleyen günlerde tarihi açıklayacak. 8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi. 11'de Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti. 17'de Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.48'de ceza sahasına giren Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan gole izin vermedi. 61'de Mert Hakan'ın ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı. 63'te kazandığı topla ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'nin pasında Batshuayi şutunu çekti, savunma tehlikeyi önledi. 70'te topu Batshuayi'den alan Arda kaleye sokulup şutunu çekti, top auta çıktı. 90+2'de N'jie'nin ortasında ceza sahası sol çaprazından Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti. Maç 0-0 sona erdi.Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ilginç bir olay yaşandı. Sahada mücadele eden sarı lacivertli futbolcuların üzerindeki formanın rengi ile saha kenarındaki Jorge Jesus'un üzerinde bulunan montun renginin aynı olması ve ofsayt pozisyonlarında karışıklık yaşanabileceği sebebiyle mücadelenin yardımcı hakemi Portekizli teknik adamdan üzerindeki montu değiştirmesini talep etti. Bu talep sonrası Jorge Jesus montunun üzerine sarı renkli bir eşofman giydi.Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık dönemi yaşayan Michy Batshuayi Sivasspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan rövanş maçının 16. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan golcü oyuncu, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Sivasspor müsabakasına yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, 61. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu.Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, ligde 4 gün önce karşılaştıkları müsabakanın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor ile ligde oynadıkları maça ilk 11'de başlayan isimlerden Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Arda Güler ve Enner Valencia'nın yerine kupa maçında Attila Szalai, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'ye şans verdi. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln, İsmail Yüksek ve Valencia kadroda yer alamadı.Fenerbahçe'de taraftar başarıya aç. Dile kolay 8 yıldaki tek kupa Ülker Stadı'nda sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen turnuvada kazanılan. Her sezon baştan yenilenen takım ve teknik heyete rağmen elde var koskocaman bir sıfır. O yüzden Beşiktaş'ın ligin son düzlüğünde yaptığı asisti sarı-lacivertlilerin artık gole çevirmesi lazım. Sivasspor ile geçtiğimiz cumartesi günü ligde oynayan ve maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe'de derbi maçının ardından bir kenetlenme gördüm. Ancak taraftarlarda hala temkinli bir hava var. Çünkü Fenerbahçe, geçen bu süreçte bu ikramları birçok kez geri çevirdi. Taraftarın da inanması için kupadaki Sivasspor maçı hayati bir öneme sahipti. Bunun farkında olan Jorge Jesus da ideale çok yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Fakat ilk yarıda iki takım da dişe dokunur bir mücadele ortaya koyamadı. İki ayaklı olan karşılaşmalarda sıkça rastladığımız bir anlayış içerisinde iki ekip de risk almadı. İkinci yarıda Arda Güler ve Batshuayi'nin oyuna dahil olmasıyla birlikte sarı-lacivertliler rakip kalede daha çok pozisyon bulmaya başladı. Ancak beklenen gol bir türlü gelmedi ve tur rövanşa kaldı. Son olarak eklemekte fayda var. Jesus her ne kadar kenardan oyuncularını sürekli uyarıp kızsa da futbolcuların aklı Giresunspor maçındaydı.